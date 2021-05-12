Petrolde 'siber saldırı' etkisi sürüyor

Petrol, traderların ABD’de kötüleşen boru hattı krizine odaklanmasıyla birlikte düştü.
Batı Teksas Petrolü, salı günü yüzde 0,6 yükseldikten sonra yüzde 0,2 düşüş kaydetti. Geçen haftaki siber saldırıdan sonra operasyonları durduran Colonial Pipeline, çarşamba günü sistemi yeniden başlatmanın güvenli olup olmadığını öğrenecek.
ABD’de rafineriler kesinti nedeniyle üretimlerini durdurmak zorunda kalırken, panikle beraber benzin istasyonlarında hiç stok kalmadı.
Özel sektörün desteklediğin Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre, ABD’de ham petrol stokları geçen hafta 2,53 milyon düşüş kaydetti.
Haziran vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında,yüzde 0,2 düşüşüle varil başına 65i15 dolara geriledi.
Temmuz vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, yüzde 0,2 düşüşle varil başına 68,39 dolara geldi.
Kaynak: Blomberg
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