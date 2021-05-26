İran'da Galibaf yeniden Meclis Başkanı seçildi

İran İslami Şura Meclisi Başkanlığına yeniden Tahran kenti milletvekili Muhammed Bakır Galibaf seçildi.

Meclisin bugünkü oturumunda düzenlenen başkanlık seçiminde toplam 230 oy alan Galibaf yeniden meclis başkanı oldu.

İran'da milletvekilli seçimleri 4 yılda yapılırken, Meclis Başkanlığı seçimleri ise yılda bir gerçekleştiriliyor.

Muhammed Bakır Galibaf kimdir?

1962 Meşhed doğumlu olan Galibaf, akademik eğitimini siyasi coğrafya alanında tamamlamıştır. Bir dönem İran Emniyet Genel Müdürü olarak görev yaptı ve 2006 yılında seçildiği Ahmedinejad’tan boşalan Tahran Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Emniyet müdürü olmadan önce 2001 yılında Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilen Galibaf, Özellikle Irak’la yapılan savaşta önemli stratejik birimlerde komutanlık yaptı. Hatemi Hükümetinde Emniyet ve Güvenlik Güçleri Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı’na atanarak bu birimde başarılı operasyonlara imza attı. Siyasi Coğrafya konularında üniversitelerde dersler de veren Galibaf, Tahran Belediye Başkanı olmadan önce Ahmedinejad’ın ilk dönem Cumhurbaşkanlığı’na seçildiği genel seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı oldu ancak kazanamadı.