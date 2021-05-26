Ayetullah Hamanei, yarın milletvekilleri ile görüşecek

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei yarın Perşembe günü 11. Dönem İslami Şura Meclisi milletvekilleriyle video konferans yöntemi ile görüşecek.

Bu görüşmede Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İslami Şura Meclisi'nin bir yıllık performansı hakkında bir rapor sunacak.

290 üyeli İslami Şura Meclisi'ne seçilen milletvekilleri dört yıl boyunca görevlerini yapmaktadır.

11. Dönem İslami Şura Meclisi 27 Mayıs 2020'de çalışmalarına başlamıştı.

İran'da meclis seçimleri 21 Şubat 2020 tarihinde 24 milyon 500 bin seçmenin katılımı ile gerçekleşmişti.