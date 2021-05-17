İran Meclis Başkanı Tunuslu mevkidaşı ile Filistin'i görüştü

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunuldu.

Siyonist Rejim'in Filistin'deki saldırılarının ele alındığı görüşmede Galibaf, "Bugün İslam dünyası, işgalci Siyonist rejimin var gücüyle Filistinli Müslümanları katletiğine tanık oluyor. Bu rejimin, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya saygısızlığı ve Gazze ile Filistin halkına karşı yaptığı cinayetler devam ederken İslam ülkeleri parlamentolarının Filistin'i tam anlamıyla savunması gerekiyor." dedi.

Siyonist Rejim’in Kudüs ve Gazze’deki cinayetlerinin karşısında sessiz kalan uluslararası toplum ve insan hakları kurumlarının tutumunu ‘İslam dünyasına karşı işlenmiş bir saldırı’ olarak nitelendiren Galibaf, "Filistin halkını savunmak, Kudüs'ü özgürleştirmek ve İslam dünyasının taleplerni desteklemek dünyadaki tüm Müslümanların ve özgürlük sever insanların görevidir." ifadesini kullandı.

Galibaf, İslam dünyasının uyum ve fikir birliğine ihtiyaç duyduğunu dile getirerek, "İslam ülkelerinin Filistin ile dayanışma göstermesi, birbiriyle diyalog kurması ve işbirliği yapması Kudüs'teki işgalci rejimin cinayetlerini durdurabilir." diye konuştu.

Tunus Meclis Başkanı da bu görüşmede, "Uluslararası toplumun Kudüs'teki işgalci rejimin saldırısını engellemediği bu durumda, dünyada ve bölgedeki tüm Müslümanların Filistin ve Kudüs'ü var güçleriyle savunması gerekiyor." dedi.