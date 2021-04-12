  1. Siyaset
12 Nis 2021 12:54

İran Meclis Başkanı, Güney Kore Başbakanı ile görüştü

İran Meclis Başkanı, Güney Kore Başbakanı ile görüştü

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, resmi ziyaret kapsamında Tahran'da bulunan Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun ile görüştü.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, resmi ziyaret kapsamında Tahran'da bulunan Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun ile görüştü.

Güney Kore bankalarında bloke edilen İran'a ait döviz rezervleri meselesine ilişkin Galibaf, Seul hükümetinden bu konuda ivedi adımlar atmasını istedi.

Başbakan Chung Sye-kyun, bugün İslam Devrimi Lideri Lideri Ayetullah Hamanei'nin Başdanışmanı Ali Laricani ile bir araya geldi.

Dün akşam Tahran'a gelen Chung Sye-kyun, ilk önce İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ile bir araya gelerek karşılıklı ilişkilerin yanı sıra iki ülke arasındaki meseleleri görüştü.

Güney Kore Başbakanlığı’ndan Chung Sye-kyun'un Tahran ziyaretine dair yapılan açıklamada, Başbakan Sye-kyun’a 13 yetkilinin eşlik edeceği, ziyaretin 13 Nisan’a kadar süreceği ifade edildi.

Sye-kyun'un Tahran ziyareti, 44 yıl sonra bir Güney Koreli başbakanın İran'a yapacağı ilk ziyaret olacak.

News Code 1893627
https://tr.mehrnews.com/news/1893627/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 11 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler