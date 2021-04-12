İran Meclis Başkanı, Güney Kore Başbakanı ile görüştü

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, resmi ziyaret kapsamında Tahran'da bulunan Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun ile görüştü.

Güney Kore bankalarında bloke edilen İran'a ait döviz rezervleri meselesine ilişkin Galibaf, Seul hükümetinden bu konuda ivedi adımlar atmasını istedi.

Başbakan Chung Sye-kyun, bugün İslam Devrimi Lideri Lideri Ayetullah Hamanei'nin Başdanışmanı Ali Laricani ile bir araya geldi.

Dün akşam Tahran'a gelen Chung Sye-kyun, ilk önce İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ile bir araya gelerek karşılıklı ilişkilerin yanı sıra iki ülke arasındaki meseleleri görüştü.

Güney Kore Başbakanlığı’ndan Chung Sye-kyun'un Tahran ziyaretine dair yapılan açıklamada, Başbakan Sye-kyun’a 13 yetkilinin eşlik edeceği, ziyaretin 13 Nisan’a kadar süreceği ifade edildi.

Sye-kyun'un Tahran ziyareti, 44 yıl sonra bir Güney Koreli başbakanın İran'a yapacağı ilk ziyaret olacak.