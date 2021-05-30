Suriye Halk Meclisi Başkanı'ndan Galibf'a tebrik mesajı

Suriye Halk Meclisi Başkanı Hammuda Sabbağ, yeniden İslami Şura Meclisi Başkanı olarak seçilen Muhammed Bakır Galibaf'a bir tebrik mesajı gönderdi.

Galibaf'ın yeniden başkan seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sabbağ, kaleme aldığı tebrik mesajında, "Halk Meclisi olarak İslami Şura Meclisi ile parlamento ilişkilerinin güçlendirilmesini ve temaslar ile istişare görüşmelerinin artırılmasını talep ediyoruz, çünkü iki millet ve iki ülke menfaatleri ve efahın gerçekleşmesini sağlayacaktır." dedi.

Meclisin 26 Mayıs tarihindeki açık oturumunda düzenlenen başkanlık seçiminde toplam 230 oy kazanan Galibaf 11. dönem İslami Şura Meclisi'ne yeniden başkan seçilmişti.

Muhammed Bakır Galibaf kimdir?

1962 Meşhed doğumlu olan Galibaf, akademik eğitimini siyasi coğrafya alanında tamamlamıştır. Bir dönem İran Emniyet Genel Müdürü olarak görev yaptı ve 2006 yılında seçildiği Ahmedinejad’tan boşalan Tahran Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Emniyet müdürü olmadan önce 2001 yılında Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilen Galibaf, Özellikle Irak’la yapılan savaşta önemli stratejik birimlerde komutanlık yaptı. Hatemi Hükümetinde Emniyet ve Güvenlik Güçleri Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı’na atanarak bu birimde başarılı operasyonlara imza attı. Siyasi Coğrafya konularında üniversitelerde dersler de veren Galibaf, Tahran Belediye Başkanı olmadan önce Ahmedinejad’ın ilk dönem Cumhurbaşkanlığı’na seçildiği genel seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı oldu ancak kazanamadı.