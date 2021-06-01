ECO'ya üye ülkeler ile işbirliğimizi geliştimeye hazırız

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT-ECO) üyesi olan meclis başkanlarının sanal olarak düzenlenen toplantısının açılışında bir konuşma yaptı.

Muhammed Bakır Galibaf, “Ekonomik olmayan mekanizmalar ECO'ya üye ülkelerin ekonomik işbirliğini sağlamlaştırmada önemli bir rol oynamaktadır” dedi.

Galibaf, İran İslami Şura Meclisi’nin ECO Parlamenter Asamblesini olabildiğince etkili kılmak için aktif olarak çalışmaya hazır olduğunu belirterek, “Ayrıca ECO üyesi ülkeler, İslam düşmanlarının organize ettiği İslamofobi eylemlerine toplu olarak tepki verebilirler” dedi.

Galibaf, sözlerine şöyle devam etti:

“ECO'nun kurucularından biri olan İran bu teşkilatı güçlendirmek için elinden geleni yapacaktır. İran İslami Şura Meclisi olarak ECO’nun hedeflerine ulaşmak için yasal engelleri kaldırmaya ve üyelerin işbirliğini kolaylaştırmaya hazır olduğunu ilan ediyoruz.

ECO'nun hedeflerine ulaşmak için ulaşım ve transit, enerji, tarım, çevre, bilim, teknoloji ve turizm gibi alanların yanısıra bölge içi ticaretin geliştirilmesinde ciddi bir işbirliği yapılması gerektiğine inanıyoruz”

Galibaf, tek taraflığa karşı çıkmanın ve çok taraflığın korunmasnın İran meclisinin önceliği olduğunu dile getirdi.

Filisitn'deki gelişmelere de değinen Muhammed Bakır Galibaf, "Son günlerde dünya, sahte İsrail rejiminin Filistin halkına yönelik cinayetlerine özellikle de kadın ve çocukların öldürülmesine tanık oldu. Filistin halkının son 12 günlük direnişinde tüm milletler ve bazı İslam ülkeleri ellerinden gelebildiğince mazlum ve mücahit Filistin halkını savundu. Siyonistlerin Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı ele geçirme ve Kudüs'ün Yahudileştirilmesine karşı koyma girişimlerine yönelik bu direniş, Tel Aviv'in yenilgisi ve Siyonistlerin ateşkes talebiyle sonuçlandı." diye konuştu.