  1. Ekonomi
26 May 2021 13:06

Petrol fiyatları Viyana görüşmeleriyle yatay bir seyir izliyor

Petrol fiyatları Viyana görüşmeleriyle yatay bir seyir izliyor

Petrol fiyatları, yatırımcıların iyileşen talep görünümüne odaklanması ve İran nükleer anlaşma görüşmeleriyle yatay bir seyir izliyor.

Petrol, yatırımcıların iyileşen talep görünümüne odaklanmasıyla Asya işlemlerinde yatay bir seyir izledi.

Vadeli kontratlar, New York piyasasında son üç seansta yüzde 6,5 yükselerek varil başına 66 dolara yükseldi.

Özel sektörün desteklediğin Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre, ham petrol ve yakıt stokları yaklaşan yaz sürüş sezonu öncesinde düşüşte. Çin ise ülkedeki toparlanmayla birlikte Rusya’dan daha fazla ucuz ham petrol almaya hazırlanıyor.

İran üzerindeki yaptırımları kaldırmayı hedefleyen nükleer anlaşma görüşmeleri bu hafta Viena’da devam ediyor. Bu da önümüzdeki dönemde daha fazla İran petrolünün piyasalara girmesi anlamına gelebilir.

Temmuz vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, yüzde 0,3 düşüşle varil başına 65,88 dolardan işlem gördü.

Temmuz vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, bir önceki seansta yüzde 0,3 yükseldikten sonra 9 cent düşüşle 68,56 dolara geldi.

Kaynak: Bloomberg

News Code 1894650
https://tr.mehrnews.com/news/1894650/

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