Ruhani: Viyana'da temel ilkeler üzerinde anlaşma sağlandı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün Petrol Bakanlığı'nın ulusal projelerinin açılış töreninde bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Yaptırımlar ilerleme kaydetmemizi önleyemedi. Geçtiğimiz sene koronavirüs salgını ve yaptırımlara rağmen 17 petrokimya projesinin açılışını yaptık. Bu önemli projeleri tamamlamayı başardık." dedi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yürütülen nükleer anlaşma konulu görüşmeleri de değerlendiren Ruhani, şunları kaydetti:

"Viyana’daki görüşmelerde temel ilkeler üzerinde anlaşma sağlandı. Elbette, nihai bir anlaşmaya varmak için ele alınası gereken bazı konular var. Şu anda Viyana’daki görüşmelerde detaylar ve en ufak konular tartışılıyor. Önemli konular olan petrol, petrokimya, denizyolu taşımacılığı, sigorta ve bankalara yönelik uygulanan yaptırımların kaldırılması kabul edildi."

ABD’nin 2018 yılında çekildiği İran nükleer anlaşmasının tarafları, anlaşmayı yeniden canlandırmak için Viyana’da görüşüyor.