ABD'den büyük itiraf: İran petrolü aldık

Rusya merkezli Tass Haber Ajansı'na göre İran İslam Cumhuriyeti, Kasım 1991'den bu yana ilk kez ABD'ye günde 33 bin varil petrol ihraç etti.

ABD Enerji Bilgi Yönetimi (EIA), Washington yönetiminin Tahran’a uyguladığı yaptırımlara rağmen son iki ila üç ayda iki kez İran'dan petrol ve kimyasal madde satın aldığını itiraf etti.

ABD’nin Ekim 2020’de günde 36 bin varil ve Mart 2021'de ise günde 33 bin varil İran petrolü ithal ettiği tahmin ediliyor.

İran en son Kasım 1991'de ABD'ye petrol ihraç etmişti.

ABD yönetimi Ekim 2020 yılında İran Petrol Bakanlığı dahil ülkenin petrol sektörünü hedef alan yeni yaptırımları uygulamaya başlamıştı.