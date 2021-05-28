Hindistan: İran'dan yeniden petrol alabiliriz

Bharat Petroleum’un finans yöneticisi N. Vijayagopal, Reuters’e verdiği açıklamada, “İran’ın ham petrolünü çekici hale getirmek için rakiplerine kıyasla avantaj sunması halinde yılda 2 milyon tona kadar petrol alabiliriz” dedi.

Vijayagopal, "Her şey normalken ortalama olarak (yılda) 2 milyon ton İran ham petrolü alırdık. Aynı rakama tekrar ulaşabiliriz." ifadesini kullandı.

Bharat Petroleum, ABD yaptırımlarının uygulanmadığı dönemde İran’dan yılda ortalama olarak 2 milyon ton petrol ithal ediyordu.

İran, Hint rafinerilerine petrol satışlarında ham petrol ve nakliye üzerinde indirimler sunuyordu.

Dünyanın en büyük üçüncü petrol tüketicisi ve ithalatçısı olan Hindistan, bazı ülkelere verilen geçici muafiyet süresinin dolması nedeniyle 2019 yılında Tahran'dan petrol ithalatını durdurmuştu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2018’de İran nükleer anlaşmasından geri çekilerek, Tahran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı