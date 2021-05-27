Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran'da Galibaf yeniden Meclis Başkanı seçildi

İran İslami Şura Meclisi Başkanlığına yeniden Tahran kenti milletvekili Muhammed Bakır Galibaf seçildi.

Meclisin bugünkü oturumunda düzenlenen başkanlık seçiminde toplam 230 oy alan Galibaf yeniden meclis başkanı oldu.

İran'da milletvekilli seçimleri 4 yılda yapılırken, Meclis Başkanlığı seçimleri ise yılda bir gerçekleştiriliyor.

Ruhani: Ülkedeki seçimler düzenin meşruiyetini garanti eder

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugünkü bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada gündemdeki meseleleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani 18 Haziran'da yapılacak 13. cumhurbaşkanlığı seçimine atıfta bulunarak, "Cumhurbaşkanı bir seçim kurulu başkanı veya bir partinin başkanı değil, tüm İran milletinin temsilcisidir. Halk sandık başına bilinç ve tam bir özgürlükle gelmelidir ve halkın teşhisi seçimlerin ölçütüdür" dedi.

Ruhani, "Ülkedeki seçimler düzenin meşruiyetini garanti eder. Düzenin meşruiyetinin devamı halkın sandık başına katılımı ile sağlanır. Halkın desteği olmadan alınan tüm kararların da hiçbir meşruiyeti yoktur" ifadesini kullandı.

Sözlerinin diğer bölümünde ABD'nin nükleer anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesi gerektiğini belirten Ruhani, "ABD'liler taahhütlerini yerine getirmeye başlamalı. Biz de onların performansını inceledikten sonra yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz" şeklinde konuştu.

Dün İran Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada 18 Haziran'da yapılacak 13. cumhurbaşkanlığı seçimine katılmak isteyenlerden yalnızca 7 adayın Konsey tarafından onaylandığı açıklandı.

Yargı Erki Başkanlığı görevini yürüten Ayetullah İbrahim Reisi, İran Düzeninin Yararı Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili, Milletvekili Emir Hüseyin Gazizade Haşimi ve eski Milletvekili Ali Rıza Zakani, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski İsfahan Valisi Muhsin Mihralizade ile Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti 13.cumhur

başkanlığı için adaylık izni aldı.

İran'da günlük korona vaka ve vefat sayısı azaldı

Bakanlığın açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 10 bin 468 yeni vaka tespit edildi ve bunlardan 1504'ü hastanelere yatırıldı.

Vaka sayısı 2 milyon 865 bin 864'e çıktı, 163 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 79 bin 219 oldu.

COVID-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 587'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor. Salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 379 bin 139'a ulaştı.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 19 milyon 307 bin 544 oldua