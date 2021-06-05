İran'da cumhurbaşkanı adayları canlı yayında karşı karşıya geldi

İran'da cumhurbaşkanı adayları 18 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ilk kez canlı yayında karşı karşıya geldi.

Yargı Erki Başkanı Ayetullah İbrahim Reisi, eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili, milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi, eski Milletvekili Ali Rıza Zakani, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski İsfahan Valisi Muhsin Mihralizade ile eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, 180 dakika kesintisiz süren canlı yayında ülke ekonomisi hakkında görüşlerini dile getirecek.

Münazaranın ana gündeminde likidite sorunu, vergi kaçakçılığı, ekonomik sıkıntılar ve mevcut sorunlara çözüm yolu sunma gibi konular yer aldı. Adaylardan biri (Himmeti) İran'daki ekonomik krizin ana nedeninin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) meselesi olduğunu dile getirdi.

FATF meselesi diğer adaylar ve ekonomik analistler tarafından halen ciddi şekilde tartışılmaktadır.

Adayların çoğu, İran'ın kendi yeteneklerine dayanması gerektiğine ve ülkenin yabancılara bağımlı olmadan yönetilebileceğine inandıklarını ifade etti. Adaylardan biri Celili, İran’ın FATF’in 39 maddesini kabul ettikten sonra ülkede hiçbir şey olmadığını gündeme getirdi.

Ülkenin son bir yıldaki ticari istatistiklerine göre, FATF destekçilerinin iddiasına rağmen, İran'ın yeniden FATF kara listesine alınması bankacılık ilişkilerinde ciddi bir risk oluşturmadığını ve ticarette işlem maliyetlerinin bile düşüş seyrettiğini gösteriyor.

Bunun ispatı ise 2007 ila 2012 yıllarında İran’ın FATF'in kara listesinde olmasına rağmen, ülke ekonomisinin daha az etkilenmesidir.