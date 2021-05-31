İran halkı sandıkta daha iyi bir gelecek görüyor

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 18 Haziran'da yapılması beklenen 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Şemhani, paylaşımında, "18 Haziran'da görkemli bir şekilde yapılacak seçimler İran halkının mevcut sorunlara rağmen çok daha iyi bir gelecek umudunu yönetimi değiştirmek için sunulan eşsiz fırsatı değerlendirmede ve sandıkta gördüğünü gösterecek." dedi.

İran'da 18 Haziran'da yapılacak 13'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacak adaylar şöyle:

1. Yargı Erki Başkanı Ayetullah İbrahim Reisi

2. Eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai

3. Eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili

4. Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi

5.Eski Milletvekili Ali Rıza Zakani

6. Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski İsfahan Valisi Muhsin Mihralizade

7. Eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti