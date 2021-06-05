İran'da cumhurbaşkanı adayları televizyon münazarasında karşı karşıya geliyor

İran'da cumhurbaşkanı adayları 18 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ilk kez canlı yayında kozlarını paylaşacak.
Bugün İran saatiyle 17.00'de yapılacak olan münazarayı ülkede oy kullanmaya hazırlanan on milyonlarca kişinin izlemesi bekleniyor.
Adaylar, 180 dakika kesintisiz süren canlı yayında ülke ekonomisi hakkında görüşlerini dile getirecek.
Ülkede yapılacak 13'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacak adaylar şöyle:
1. Yargı Erki Başkanı Ayetullah İbrahim Reisi
2. Eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai
3. Eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Nükleer Başmüzakereci Said Celili
4. Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi
5. Eski Milletvekili Ali Rıza Zakani
6. Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski İsfahan Valisi Muhsin Mihralizade
7. Eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti
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