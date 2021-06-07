Yaptırımların kaldırılması konusunu takip edeceğiz

13. dönem cumhurbaşkanlığı adaylarından Seyyid İbrahim Reisi, dün akşam konuk olduğu bir devlet televizyonu kanalında İran'a yönelik uygulanan yaptırımlara ilişkin, "Yaptırımların ülkemizi etkilediğini kimse inkar edemez. Ülkede bazı sıkıntılar ve yöneticilik sorunları var. Yaptırımlar söz konusu olduğunda da çeşitli sektörlerde sorun yaratmaktadır." dedi.

Yaptırımların kaldırılması konusunu da takip edeceklerini belirten Reisi, "Fakat direniş ekonomisi ve sahip olduğumuz çok sayıda olanaklarlarla sorunu çözmezsek veya yaptırımları etkisiz hale getrimezsek ekonomimizde hiçbir atak gerçekleşemez. Ülke ekonomisi bir anlaşmanın (İran nükleer anlaşması) onaylanması, yürürlüğe girmesi veya yeniden canlandırılması için bekletilmemeli." ifadelerini kullandı.

Reisi, "Bu kadar büyük bir ambargo uygulaması her ülkede sorun yaratabilir. Yaptırımlar uygulayanlar İran üzerindeki azami baskının işe yaramadığını ve başarısızlıkla sonuçlandığını dile getirdiler. Çünkü ülkemiz güçlü irade ve çeşitli alanlarda aktif olan gençlere sahiptir." açıklamalarında bulundu.

İbrahim Reisi, "Dünya ile etkileşim halinde olacağız. Başta komşu ülkeler olmak üzere İran'la etkileşimde bulunmak isteyen tüm dünya ülkeleri ile ilişkiler kuracağız." şeklinde konuştu.