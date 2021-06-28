İran'dan ABD'nin Suriye ve Irak saldırısına tepki

İran Dıişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

'UAEA ile yapılan anlaşma konusunda henüz bir karar almadık'

Hatipzade, İran ile UAEA arasında sağlanan geçici anlaşma hakkında, “Hükümetin meclis yasası kapsamındaki yükümlülükleri oldukça açıktır. Bu anlaşmanın sürdürüp sürdürülmeyeceği konusunda henüz bir karar alınmamıştır. Bunun yanı sıra güvenlik kamerası verilerinin silinmesi konusunda da herhangi bir karar alınmadı.” dedi.

Nükleer müzakereler

Viyana'da yürütülen nükleer müzakerelere ilişkin Hatipzade, “Viyana görüşmeleri tüm tarafların kendi kararlarını vermesi gereken bir noktaya gelmiştir. İran kararını vermiş ve başta ABD olmak üzere karşı tarafların kendi kararlarını vermesini bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.

ABD'nin İran merkezli sitelere el koyması meselesi

Hatipzade İran merkezli sitelere ABD tarafından el konulmasına tepki göstererek, “Bu sitelere el konulması ABD’nin İran gibi bağımsız sesler karşısındaki çaresizliğini gösteriyor” ifadesini kullandı.

Said Hatipzade, bu meselenin ABD’nin ifade özgürlüğü konusundaki çifte standartlarını ve iddialarının yalan olduğunu gösterdiğini söyledi.

Hatipzade, “ABD’ye duygusal jestler yerine, ifade özgürlüğüne ve hak sesine saygı gösterecek adımlar atmasını ve uluslararası diyalogların tarafsız bir bağlamda gerçekleşmesine izin vermesini öneriyoruz” dedi.

Afganistan

Afganistan'daki son gelişmelere dikkat çeken Hatipzade, İran’ın Afganistan meselesini siyasi ve güvenlik düzeyinde özenle takip ettiğini söyledi.

Bütün Afgan taraflarıyla diyalog halinde olduklarını belirten Hatipzade, “Ulusal birliğin korunması, azınlıkların haklarına ve Afgan halkının son yirmi yılda elde ettiği başarılarına saygı göstermenin yanı sıra Afgan gruplar arasındaki gerçek bir diyalog yapılmasının Afganistan için tek çözüm yolu olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.

'İran Lübnan halkının yanında'

Hatipzade, İran tankerinin Lübnan'a ulaştığı haberini Twitter üzerinden paylaşan İran’ın Lübnan Büyükelçiliği'nin tweeti ile ilgili yönelitilen bir soruya, “Elbette büyükelçilik böyle bir şey söylememiştir ve büyükelçimiz bazı kişilerin yaptığı iddialara yanıt verdi” yanıtını verdi.

Said Hatipzade, İran’ın Lübnan halkı ve hükümetinin yanında olduğunu ve bu ülkeye herhangi bir yardımı esirgemeyeceğini belirtti.

Suriye'de TSK-El Nusra işbirliği

İranlı Sözcü, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (​TSK) Suriye ordusuna karşı El Nusra Cephesi ile işbirliği yapması yönündeki talimatıyla ilgili yayınlanan haber hakkındaki soruya, "Bölge krizlerden bıkmış durumda ve terörizmin bölgede oluşturduğu krizlerin etkilerini gidermek için ülke liderlerinin birlikte çalışması gerekiyor." cevabını verdi.

İran'dan ABD'nin Suriye ve Irak saldırısına tepki

Hatipzade, Suriye ve Irak’taki direniş gruplara ait mevzilerin ABD tarafıdnan hedef alınmasına tepki göstererek, “ABD bölgede yanlış yola girmeye devam ediyor. Ne yazık ki, Washington, sadece yaptırım konusunda değil, bölgesel politikada da ABD’nin geçmişteki başarısız politikalarında ısrarcıdır” ifadelerini kullandı.

Hatipzade, ABD hükümetine hitaben şunları söyledi:

"ABD’ye duygusal davranışlarda bulunmak, kriz çıkarmak ve bölge halkına sorun yaratmak yerine gittiği yanlış yolu düzeltmesini ve bölge halkının kendi kaderini belirlemesine izin vermesini tavsiye ediyoruz.”