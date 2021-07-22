Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Huzistan'ın sorunlarıyla ilgilenmek yetkililerin görevidir

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin Instagram hesabı Huzistan eyaletindeki su sorunu ilgili yetkililere hitaben bir mesaj yayınladı.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Huzistan'ın sorunlarıyla ilgilenmek yetkililerin görevidir. İnsanları umarsayan kişi Huzistan'ın karşı karşıya olduğu zor sorunlar konusunda rahat edemez ve halkı önemsemek hükümetlerin kesin ve acil görevidir."

İnsan haklarını savunmak İran'ın politikalarının temelini oluşturur

İran'da Cumhurbaşkanı seçilen Ayetullah Seyyid İbrahim Reyisi, bugün Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ile telefonda görüştü.

Kurban Bayramı'nı Vatikan Devlet Sekreteri'ne tebrik eden Reisi, Müslümanların en büyük bayramı olan Kurban Bayramı’nın Hz. İbrahim'in sayesine doğduğunu belirterek, “Kurban Bayramı, İbrahimî dinler arasında 'diyalog günü' olarak kabul edilebilir.” dedi.

İnsan haklarının korunmasının İran İslam Cumhuriyeti'nin iç ve dış politikasının temelini oluşturduğunu dile getiren Reisi, "İbrahimî dinlerin öğretilerine göre İran ve Vatikan'ın dünyanın masum halklarının yanında ve zorba güçlere karşı durması gerektiğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Dünyada gerçek ve kalıcı barışı tesis etmek için İbrahimî dinler arasında istişare ve diyalog yapılması gerektiğini belirten Reisi, şunları kaydetti:

“İran İslam Cumhuriyeti, dini bir demokrasi olarak, başta Hristiyanlık olmak üzere İbrahimî dinler arasındaki her türlü diyaloğu memnuniyetle karşılamaktadır. İnsan haklarının savunulması İran'ın politikalarının temelini oluşturur."

İbrahim Reisi, "İran’ın ‘Filistin'in masum halkını destekleme’ ve Siyonistlerin işgalciliğine karşı mücadele etme’, ‘Yemen halkını savunma’ ve ‘Irak ve Suriye'de tekfirci teröristlerle mücadele etme’ ve ‘Irak'taki Hıristiyanları koruma’ politikası, dini ilkelerine dayanır. Dinimiz insan haklarını destekler." ifadelerini kullandı.

Ayetullah Reisi, "Şehit General Süleymani’nin terörle mücadelede yönündeki fedakarlıkları ve Müslümanların ve Hıristiyanların hayatlarını barbar teröristlerin pençesinden kurtarması tarihin sayfalarından asla silinmeyecektir. Günümüzde insan haklarının savunulması, İslam ve Hıristiyanlık dahil olmak üzere İbrahimî dinler arasındaki işbirliği ve diyaloğun esas odağı olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Zarif, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede ikili ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Cevad Zarif, bugün Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey ile de telefonda görüştü.

Zarif'in Hint mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmede ikili ilişkileri geliştirecek hususlar ve bölgesel konuların yanı ısra Afganistan'ın son durumu ele alındı.

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 213 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 27 bin 379 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 87 bin 837'ye vaka sayısı ise 3 milyon 603 bin 527'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 518'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 185 bin 946'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.