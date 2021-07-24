İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 259 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 18 bin 632 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 88 bin 532'ye vaka sayısı ise 3 milyon 664 bin 286'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 784'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 239 bin 172'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.