Zarif, Hint mevkidaşı ile Afganistan'ı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili ilişkileri geliştirecek hususlar ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Afganistan'ın son durumu hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Jaishankar da Twitter üzerinden Zarif ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Hindistan Dışişleri Bakanı geçtiğimiz 7 Temmuz'da Afganistan'daki son durumu görüşmek üzere Tahran'a gelmişti.

Hintli Bakan, Tahran ziyareti çerçevesinde Dışişleri Bakanı Zarif ile ülkede Cumhurbaşkanı seçilen Ayetullah Seyyid İbrahim Reyisi ile bir araya gelmişti.