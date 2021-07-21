İnsan haklarını savunmak İran'ın politikalarının temelini oluşturur

İran'da Cumhurbaşkanı seçilen Ayetullah Seyyid İbrahim Reyisi, bugün Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ile telefonda görüştü.

Kurban Bayramı'nı Vatikan Devlet Sekreteri'ne tebrik eden Reisi, Müslümanların en büyük bayramı olan Kurban Bayramı’nın Hz. İbrahim'in sayesine doğduğunu belirterek, “Kurban Bayramı, İbrahimî dinler arasında 'diyalog günü' olarak kabul edilebilir.” dedi.

İnsan haklarının korunmasının İran İslam Cumhuriyeti'nin iç ve dış politikasının temelini oluşturduğunu dile getiren Reisi, "İbrahimî dinlerin öğretilerine göre İran ve Vatikan'ın dünyanın masum halklarının yanında ve zorba güçlere karşı durması gerektiğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Dünyada gerçek ve kalıcı barışı tesis etmek için İbrahimî dinler arasında istişare ve diyalog yapılması gerektiğini belirten Reisi, şunları kaydetti:

“İran İslam Cumhuriyeti, dini bir demokrasi olarak, başta Hristiyanlık olmak üzere İbrahimî dinler arasındaki her türlü diyaloğu memnuniyetle karşılamaktadır. İnsan haklarının savunulması İran'ın politikalarının temelini oluşturur."

İbrahim Reisi, "İran’ın ‘Filistin'in masum halkını destekleme’ ve Siyonistlerin işgalciliğine karşı mücadele etme’, ‘Yemen halkını savunma’ ve ‘Irak ve Suriye'de tekfirci teröristlerle mücadele etme’ ve ‘Irak'taki Hıristiyanları koruma’ politikası, dini ilkelerine dayanır. Dinimiz insan haklarını destekler." ifadelerini kullandı.

Ayetullah Reisi, "Şehit General Süleymani’nin terörle mücadelede yönündeki fedakarlıkları ve Müslümanların ve Hıristiyanların hayatlarını barbar teröristlerin pençesinden kurtarması tarihin sayfalarından asla silinmeyecektir. Günümüzde insan haklarının savunulması, İslam ve Hıristiyanlık dahil olmak üzere İbrahimî dinler arasındaki işbirliği ve diyaloğun esas odağı olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Terörizm ile yaptırımların küresel istikbar güçlerinin baskıcı politikalarını dayatmak için kullandığı iki araç olduğunu anlatan Reisi, "Dünyada barış ve huzuru sağlamak zalimlere yetki sınırını bildirmekle mümkün olur ve Vatikan bu konuda önemli bir rol oynayabilir." dedi.

Vatikan Devlet Sekreteri de görüşmede Ayetullah Reisi'ye görevinde kolaylıklar ve başarılar diledi.