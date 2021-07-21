Zarif, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede ikili ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Cevad Zarif, bugün Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey ile de telefonda görüştü.

Zarif'in Hint mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmede ikili ilişkileri geliştirecek hususlar ve bölgesel konuların yanı ısra Afganistan'ın son durumu ele alındı.