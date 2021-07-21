İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 213 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 27 bin 379 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 87 bin 837'ye vaka sayısı ise 3 milyon 603 bin 527'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 518'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 185 bin 946'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.