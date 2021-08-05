Dünya siyasi şahsiyetlerin yemin törenine katılmasının mesajı nedir?

18 Haziran'da yapılan 13'üncü Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak İran'ın 8'inci Cumhurbaşkanı seçilen Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'nin yemin töreni 73 ülkeden 115 yetkilinin katılımıyla bugün İslami Şura Meclisi'nde gerçekleşti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da törene katılmak üzere bugün beraberindeki AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Meclis heyeti ile İran'a geldi.

Seyyid İbrahim Reisi’nin İran’ın yeni cumhurbaşkanı olarak seçilmesiyle birlikte bazı medya kuruluşları ve Batılı akımlar İran’ın dış politikasında kapalı bir alan oluşturulacağını ima etmeye çalıştı.

Hatta İsrailliler son günlerde Fars Körfezi ve Umman Denizi'ndeki gemi senaryosu ile Avrupalı ​​büyükelçilerin ve AB heyetlerinin Tahran'da bulunmasını engellemeye çalışarak onları tehdit etti.

İran seçimlerini itibarsızlaştırmak ve ardından Cumhurbaşkanı Reisi’nin dış politikasını kapanık göstermeye çalışmak ve İran'a azami baskı ve ekonomik yaptırımlar uygulamak bu akımların önemli amaçlarındandı.

Bazı Siyonist ve Batılı medya kuruluşlarının yeni hükümetin dış politikasını kapanık gösterme çabaları hala sürüyor.

Ancak, farklı coğrafyalardan dünya siyasi şahsiyetlerin, Cumhurbaşkanı Reisi’nin yemin törenine katılmak üzere Tahran’a gelmesi, yeni hükümetin İran'ın ulusal çıkarlarına dayalı olarak dünya ülkeleriyle etkileşim yapacağını ve ekonomik ve siyasi ilişkilere odaklanacağını gösteriyor.

Pandemi nedeniyle Pakistan, Çin ve Rusya cumhurbaşkanları da dahil olmak üzere bazı lider ve başkanların törene katılamadıkları için özür dileyerek temsilci göndermeleri doğaldır. Ancak dünya siyasi şahsiyetlerin bu yeni cumhurbaşkanının yemin törenine katılması önceki yıllara kıyasla büyük ölçüde farklıdır.

Genel olarak etkileşim diplomasisinin yanı sıra komşuluk ilişkileri ve direniş söyleminin devam etmesi Ayetullah Reisi döneminde izlenecek en önemli ilkelerdir.