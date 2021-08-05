TBMM Başkanı ile AK Parti Genel Başkanvekili Tahran'a geliyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yemin törenine katılmak üzere bugün Tahran'a geliyor.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ise törene katılmak için bu sabah Tahran’a geldi.

İran'da eski Yargı Erki Başkanı Seyyid İbrahim Reisi, 18 Haziran'da yapılan 13'üncü Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8'inci Cumhurbaşkanı olmuştu.

3 Ağustos günü eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’den görevi devralan Reisi’nin yemin töreni bugün yerli ve yabancı yetkililerin katılımıyla İslami Şura Meclisi'nde düzenlenecek.