Ermenistan Başbakanı yemin töreni için Tahran'da

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi’nin yemin törenine katılmak üzere bu sabah Tahran’a geldi.
Paşinyan, Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'nda İranlı yetkiler tarafından karşılandı.
İran'da eski Yargı Erki Başkanı Seyyid İbrahim Reisi, 18 Haziran'da yapılan 13'üncü Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8'inci Cumhurbaşkanı olmuştu.
3 Ağustos günü eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’den görevi devralan Reisi’nin yemin töreni bugün yerli ve yabancı yetkililerin katılımıyla İslami Şura Meclisi'nde düzenlenecek.
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