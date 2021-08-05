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5 Ağu 2021 12:55

Reisi, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Reisi, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, yemin törenine katılmak üzere Tahran’da bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, yemin törenine katılmak üzere Tahran’da bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

Seyyid İbrahim Reisi görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi önemine değinerek, “İşbirliği ile iki ülkenin halkının çıkarları doğrultusunda büyük adımlar atabiliriz” dedi.

İran ve Ermenistan'ın ekonomi, ticaret, bilim ve teknoloji alanındaki kapasitelerine değinen Reisi, “Ortak plan ve projeleri en kısa sürede tamamlayarak iki milletin refahı için hizmet sunmaya kararlıyız” ifadesini kullandı.

Bölgede kalıcı barış ve güvenliğin sağlanması için kapsamlı çaba sarfedilmesi gerektiğini belirten Reisi, “Çatışma ve gerilimi kimsenin çıkarına görmüyoruz ve bölge ülkeleri arasındaki barış ve istikrarın derinleşmesi için elimizden geleni yapacağız” ifadelerinde bulundu.

İran’da yeni cumhurbaşkanı seçilen Ayetullah Reisi’yi tebrik eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da yeni dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin hızlanacağını söyledi.

Paşinyan, Erivan’ın Tahran ile karşılıklı çıkarlar doğrultusunda ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

News Code 1896221
https://tr.mehrnews.com/news/1896221/

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