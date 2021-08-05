İran-Venezuela ilişkileri stratejiktir

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Cumhurbaşkanı Reisi’nin yemin törenine katılmak üzere Tahran’da bulunan Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Ricardo Menendez Prieto ile görüştü.

İki ülkenin üst düzey yetkililerinin işbirliğini geliştirme ve Tahran- Karakas ilişkilerini derinleştime yönündeki güçlü siyasi iradesine değinerek, “İran’ın istikbar karşıtı dost ülke Venezuela'ya yönelik kesin politikası daha da güçlenecektir” dedi.

İran ve Venezuela’nın derin, kardeşçe ve stratejik ilişkilere sahip olduğunu belirten Tuğgeneral Hatemi, iki ülkenin ikili işbirliğini gelitirmek ve bir anlaşmaya varmak için çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Ricardo Menendez Prieto de görüşmede İran ile ilişkilerin Venezuela için önemli olduğunu belirterek, ortak bir ekonomik işbirliği zirvesi düzenleyerek bu ilişkinin her geçen gün daha da geliştirileceğini temenni etti.