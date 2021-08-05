Azerbaycan heyeti Tahran'a geldi

İran’ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ulusal Meclis Başkanı, başbakan yardımcısı ve dışişleri bakan yardımcısından oluşan üst düzey bir heyetin, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yemin törenine katılmak üzere bugün Tahran’a geldiğini duyurdu.

Musevi’nin attığı tweette ayrıca, “Komşuların dostça ve kardeşçe ilişkileri daimidir” ifadesine yer verildi.

3 Ağustos günü eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’den görevi devralan Reisi’nin yemin töreni bugün yerli ve yabancı yetkililerin katılımıyla İslami Şura Meclisi'nde düzenlenecek.