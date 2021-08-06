İran Filistin'e desteğini yineledi

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Tahran'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü.

Bu görüşmede Galibaf, 12 günlük 'Kudüs'ün Kılıcı' operasyonunda işgal rejimine karşı büyük bir zafere ulaşan Filistin direnişini kutlayarak, "İran İslam Cumhuriyeti, işgal altındaki toprakların kurtarılmasına olan bağlılığına sadıktır ve Siyonistlerle normalleşme ve rejimin tanımlanması gibi konular bizim kararlılığımızı etkilemeyecektir." dedi.

Siyonistlerin İslam ülkelerinin parçalanması ve Müslümanlar arasındaki ihtilaflarla asla yetinmeyeceğini aktaran Galibaf, sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak Filistin halkının direnişi Siyonist komploların yenilgiye uğratılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Kamuoyunun uyanması ve Filistin halkının mücadelesine ve direnişine verdiği destek, Filistin meselesinin İslam dünyasının birinci önceliği olmaya devam ettiğini ispatladı.”

Galibaf, Filistin halkının 12 günlük savaştaki gösterdiği direnişin Müslümanları onurlandırdığını belirterek, “İşgal altındaki topraklarda ve Gazze'de yaşananlar, Siyonist Rejim’in işgal altındaki topraklar, Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerindeki egemenliğine son vermek için, direniş, mücadele ve kahramanlık ruhunun canlanmasına yol açmıştır.” değelendirmesinde bulundu.

İran'a Filistin'e verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, İran halkı ve hükümeti, Filistin halkı ile Direniş Ekseni'nin en büyük destekçisidir." diye konuştu.

Hamas lideri Heniyye, İran'ın 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yemin törenine katılmak üzere dün Tahran'a gelmişti.