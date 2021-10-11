Irak'ta seçim sonuçları bugün açıklanacak

Arap medyasına göre, Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, ülke genelinde seçime katılım oranının yüzde 40 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Komisyon, kesin olmayan seçim sonuçlarının ise bugün saat 15.00’te açıklanacağını duyurdu. Kesin sonuçlar ise iki hafta sonra açıklanacak.

Özel oylamada 16, genel oylamada ise 58 şikayetin kaydedildiği belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) olduğu gibi Irak’ta da partiler kendi verileriyle elde ettikleri sonuçları dün geceden itibaren paylaştı.