Bağdat’ta seçim protestoları: Çok sayıda yaralı var

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Yeşil Bölge önünde toplanarak, seçim sonuçlarına itiraz eden yüzlerce kişi ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Göstericiler, Yeşil Bölge’nin kapıları önünde toplanarak içeri girmeye çalıştı. Güvenlik güçleri Yeşil Bölge'ye çıkan yolları kapattı.

Güvenlik güçleri ise eylemcilerin dağılması için göz yaşartıcı gaz kullandı ve havaya ateş açtı. Bir grup gösterici de askeri araçlara taşlarla saldırdı.

Irak medyası, göstericilerden ikisinin yaşamını yitirdiğini, 91 kişinin de yaralandığını bildirdi.