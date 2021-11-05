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5 Kas 2021 18:43

Bağdat’ta seçim protestoları: Çok sayıda yaralı var

Bağdat’ta seçim protestoları: Çok sayıda yaralı var

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Yeşil Bölge önünde seçim sonuçlarına itiraz eden yüzlerce kişi gösteri düzenlendi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Yeşil Bölge önünde toplanarak, seçim sonuçlarına itiraz eden yüzlerce kişi ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Göstericiler, Yeşil Bölge’nin kapıları önünde toplanarak içeri girmeye çalıştı. Güvenlik güçleri Yeşil Bölge'ye çıkan yolları kapattı.

Güvenlik güçleri ise eylemcilerin dağılması için göz yaşartıcı gaz kullandı ve havaya ateş açtı. Bir grup gösterici de askeri araçlara taşlarla saldırdı.

Irak medyası, göstericilerden ikisinin yaşamını yitirdiğini, 91 kişinin de yaralandığını bildirdi.

News Code 1898324
https://tr.mehrnews.com/news/1898324/

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