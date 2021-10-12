İran Dışişleri Bakanı'ndan Iraklı mevkidaşına tebrik mesajı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin'ye gönderdiği mesajda Irak’ta başarılı şekilde düzenlenen parlamento seçimlerinden dolayı tebrik etti.

Emir Abdullahiyan'ın mesajında, tüm Iraklılar ve seçilmiş milletvekilleri arasındaki birlik ve dayanışmanın yanı sıra Irak'ta yeni bir hükümetin kurulmasıyla ülkenin istikrar ve refah yolunda ilerlemesini temenni etti.

Irak'ın istikrarı ve güvenliğine İran'ın desteğini yineleyen Dışişleri bakanı Emir Abdullahiyan, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için Bağdat ile işbirliğine hazır olduğunu söyledi.