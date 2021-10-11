Irak'ta seçim sonuçları belli oldu

Irak Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Celil Adnan, dün ülke genelinde gerçekleşen seçimlerin sonucunu açıkladı.
İlk aşamada, Al-Mosana, Vasit, Kerbela ve Necef gibi eyaletlerin sonuçları açıklandı.
Irak Yüksek Seçim Komisyonu'nun bildirisine göre, geçerli oy sayısının 9 milyon 77 bin 779 olarak seçmenlerin yüzde 41'i oy kullandığı bildirildi.
Özel oylamada 16, genel oylamada ise 58 şikayetin kaydedildiği belirtildi.
Yüksek Seçim Komisyonu sitesine yayınlan seçim sonuçları şu şekilde:
Necef:
Sadr Hareketi: 5 kürsü
Bağımsız adaylar: 4 kürsü
İmtidad Hareketi: 2 Kürsü
Kanun Devleti Koalisyonu: 1 Kürsü
Kerbela:
Sadr Hareketi: 4 kürsü
İşrakitü'l Kanun Grubu: 2 kürsü
Kanun Devleti Koalisyonu: 2 kürsü
Fetih Koalisyonu: 1 kürsü
Bağımsız adaylar: 2 kürsü
Vasit:
Sadr Hareketi: 5 kürsü
Kanun Devleti Koalisyonu: 2 kürsü
Ulusal Devlet Güçleri Koalisyonu: 1 kürsü
Teşrin Hareketi: 1 kürsü
Vasit Ahalisi Kolektifi: 1 kürsü
Al-Mosana:
Kanun Devleti Koalisyonu: 3 kürsü
Sadr hareketi: 2 kürsü
Ulusal Devlet Güçleri Koalisyonu: 1 kürsü
Bagımsız adaylar: 1 kürsü
Misan:
Sadr Hareketi: 7 kürsü
Kanun Devleti Koalisyonu: 2 kürsü
Bağımsız adaylar: 1 kürsü
Kerkük:
Kürdistan Yurtseverler Birliği: 4 kürsü
Kürdistan Demokrat Partisi: 2 kürsü
Türkmen Cephesi: 2 kürsü
Arap Cephesi: 1 kürsü
Takkaddum Koalisyonu: 1 kürsü
Arap Koalisyonu: 1 kürsü
Bağımsız adaylar: 1kürsü
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