Irak'ta seçim sonuçları belli oldu

Irak Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Celil Adnan, dün ülke genelinde gerçekleşen seçimlerin sonucunu açıkladı.

İlk aşamada, Al-Mosana, Vasit, Kerbela ve Necef gibi eyaletlerin sonuçları açıklandı.

Irak Yüksek Seçim Komisyonu'nun bildirisine göre, geçerli oy sayısının 9 milyon 77 bin 779 olarak seçmenlerin yüzde 41'i oy kullandığı bildirildi.

Özel oylamada 16, genel oylamada ise 58 şikayetin kaydedildiği belirtildi.

Yüksek Seçim Komisyonu sitesine yayınlan seçim sonuçları şu şekilde:

Necef:

Sadr Hareketi: 5 kürsü

Bağımsız adaylar: 4 kürsü

İmtidad Hareketi: 2 Kürsü

Kanun Devleti Koalisyonu: 1 Kürsü

Kerbela:

Sadr Hareketi: 4 kürsü

İşrakitü'l Kanun Grubu: 2 kürsü

Kanun Devleti Koalisyonu: 2 kürsü

Fetih Koalisyonu: 1 kürsü

Bağımsız adaylar: 2 kürsü

Vasit:

Sadr Hareketi: 5 kürsü

Kanun Devleti Koalisyonu: 2 kürsü

Ulusal Devlet Güçleri Koalisyonu: 1 kürsü

Teşrin Hareketi: 1 kürsü

Vasit Ahalisi Kolektifi: 1 kürsü

Al-Mosana:

Kanun Devleti Koalisyonu: 3 kürsü

Sadr hareketi: 2 kürsü

Ulusal Devlet Güçleri Koalisyonu: 1 kürsü

Bagımsız adaylar: 1 kürsü

Misan:

Sadr Hareketi: 7 kürsü

Kanun Devleti Koalisyonu: 2 kürsü

Bağımsız adaylar: 1 kürsü

Kerkük:

Kürdistan Yurtseverler Birliği: 4 kürsü

Kürdistan Demokrat Partisi: 2 kürsü

Türkmen Cephesi: 2 kürsü

Arap Cephesi: 1 kürsü

Takkaddum Koalisyonu: 1 kürsü

Arap Koalisyonu: 1 kürsü

Bağımsız adaylar: 1kürsü