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11 Eki 2021 15:28

Irak'ta seçim sonuçları belli oldu

Irak'ta seçim sonuçları belli oldu

Irak Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Celil Adnan, ülke genelinde yapılan seçimlerin sonucunu açıkladı.

Irak Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Celil Adnan, dün ülke genelinde gerçekleşen seçimlerin sonucunu açıkladı. 

İlk aşamada, Al-Mosana, Vasit, Kerbela ve Necef gibi eyaletlerin sonuçları açıklandı.

Irak Yüksek Seçim Komisyonu'nun bildirisine göre, geçerli oy sayısının 9 milyon 77 bin 779 olarak seçmenlerin yüzde 41'i oy kullandığı bildirildi.  

Özel oylamada 16, genel oylamada ise 58 şikayetin kaydedildiği belirtildi.

Yüksek Seçim Komisyonu sitesine yayınlan seçim sonuçları şu şekilde: 

Necef:

Sadr Hareketi: 5 kürsü

Bağımsız adaylar: 4 kürsü

İmtidad Hareketi: 2 Kürsü

Kanun Devleti Koalisyonu: 1 Kürsü

Kerbela:

Sadr Hareketi: 4 kürsü

İşrakitü'l Kanun Grubu: 2 kürsü

Kanun Devleti Koalisyonu: 2 kürsü

Fetih Koalisyonu: 1 kürsü

Bağımsız adaylar: 2 kürsü

Vasit:

Sadr Hareketi: 5 kürsü

Kanun Devleti Koalisyonu: 2 kürsü

Ulusal Devlet Güçleri Koalisyonu: 1 kürsü

Teşrin Hareketi: 1 kürsü

Vasit Ahalisi Kolektifi: 1 kürsü

Al-Mosana:

Kanun Devleti Koalisyonu: 3 kürsü

Sadr hareketi: 2 kürsü

Ulusal Devlet Güçleri Koalisyonu: 1 kürsü

Bagımsız adaylar: 1 kürsü

Misan:

Sadr Hareketi: 7 kürsü

Kanun Devleti Koalisyonu: 2 kürsü

Bağımsız adaylar: 1 kürsü

Kerkük:

Kürdistan Yurtseverler Birliği: 4 kürsü

Kürdistan Demokrat Partisi: 2 kürsü

Türkmen Cephesi: 2 kürsü

Arap Cephesi: 1 kürsü

Takkaddum Koalisyonu: 1 kürsü

Arap Koalisyonu: 1 kürsü

Bağımsız adaylar: 1kürsü

News Code 1897816
https://tr.mehrnews.com/news/1897816/

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