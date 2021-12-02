İran, önderdiği metni iki belge halinde karşı tarafa sundu

Yaptırımların kaldırılması amacıyla Viyana’da bulunan İran müzakere heyeti, önerileri ve metinlerini karşı tarafa sundu.

İlk belge yaptırımların kaldırılmasıyla ve ikinci belge ise nükleer meselelerle ilgilidir.

İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla yeni tur Viyana görüşmeleri 29 Kasım’da başladı.

"Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan İran Nükleer Anlaşması'nın tam olarak uygulanması ve ABD’nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki görüşmelerde 6’ncı tur oturumu 20 Haziran'da sona ermişti.

Önceki ABD Bakanı Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.