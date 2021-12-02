İran'dan Siyonist Rejim'e tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Siyonist Rejim Başbakanı Naftali Bennett'in Viyana’daki görüşmelere derhal son verilmesi çağrısına tepki gösterdi.

Hatipzade'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Viyana'daki görüşmeler ilerledikçe, Siyonist Rejim bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi ve görüşmelerin derhal durdurulması çağrısında bulundu. Kökeni savaşa, gerilime ve teröre dayalı bir rejimin diyalogdan her zaman nefret etmesi şaşırtıcı değil.

Viyana’daki heyetler İsrail Başbakanı'nın ikametgahından emir almayacak.”