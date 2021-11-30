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30 Kas 2021 11:32

Viyana'da adım adım müzakere söz konusu değil

Viyana'da adım adım müzakere söz konusu değil

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, adım adım müzakere ve yeni taahhütlerin Viyana görüşmelerinde söz konusu olmadığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) verdiği açıklamada, yaptırımların kaldırılması amacıyla başlayan Viyana görüşmelerine değinerek, “Viyana’da olanlar yaptırımların kaldırılmasına odaklanıyor. Bundan ne daha azını kabul ediyoruz ne de nükleer anlaşmada nükleer alanda belirtilenden daha fazla taahhütte bulunuyoruz” dedi.

Said Hatipzade, “Adım adım müzakere ve yeni taahhütler bu görüşmelerde söz konusu değil” ifadesini kullandı.

Hatipzade, “Hükümet, yaptırımların kaldırılmasını sağlamak için tamamen hazırlanmış bir heyet ile Viyana görüşmelerine katılmıştır. Elbette karşı taraf Viyana'ya zaman çalmak ve çocukça bahaneler üretmek yerine yaptırımları kaldırmak için doğru niyetle girerse, görüşmelerin doğru yolda olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerinde bulundu.

İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla yeni tur Viyana görüşmeleri dün başladı.

News Code 1898890
https://tr.mehrnews.com/news/1898890/

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