Rus Büyükelçi: Azerbaycan ve Ermenistan İran'a güveniyor

Rusya’nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan "Tehran Times" gazetesine verdiği demeçte gündemdeki konuları değerlendirdi.

Levan Cagaryan, 16 Kasım’da İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan telefon görüşmesine değinerek, bu görüşmede nükleer meselelerin ele alındığını anlattı.

İran nükleer anlaşması hakkında Cagaryan, Tahran'ın en başından beri anlaşmadaki taahhütlerine bağlı kaldığını, ABD yönetiminin uluslararası yasaların yanı sıra uluslararası gerekliliklerini açıkça ihlal ettiğini ifade etti.

Ülkesinin yeni tur Viyana görüşmelerini olumlu karşıladığını dile getiren Cagaryan, “Tüm taraflar özellikle de İran görüşmelerin yeniden başlatılması konusunda hemfikirdir. Bu görüşmelerin 20 Haziran'da varılan anlaşmalar temelinde devam etmesini umut ediyoruz” dedi.

Levan Cagaryan, İran'ın bazı taleplerinin makul olduğunu belirterek, "İran ABD'lilerin geçmişte yaptıklarının aynısını gelecekte de yapmayacakları konusunda Washingtondan güvence istiyor. İran ayrıca Avrupalı şirketlerden anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri için bazı garantiler talep etmekte. Bu talepler oldukça makul" diye kaydetti.

Cagaryan sözlerine şöyle devam etti:

“Bazıları Moskova’nın nihai bir sonuca varmak için istekli olmadığını savunarak Rusya’nın rolünü olumsuz olarak göstermeye çalışıyorlar. Ancak bu doğru değil. Rusya en başından beri yapıcı rolünün yanında 2015’te imzalanan anlaşmayı yeniden canlandırmaya çalıştı.”

Rus büyükelçi, Güney Kafkasya’daki gelişmelere ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Ermenistan askeri müffefikimiz, Azerbaycan Cumhuriyeti ise stratejik ortağımız olduğunu söylemek isterim. Rusya'nın her iki ülke ile gayet iyi ilişkilere sahiptir. Buna Vladimir Putin'in Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle olan ilişkileri de dahildir.

Geçtiğimiz sene Rusya, iki ülke arasındaki 44 günlük savaşın sona ermesinde aktif ve kilit bir rol oynadı ve bölgeye barış güçlerimizi gönderdik. Ateşkesi izlemek ve bölgede ve iki ülke arasında istikrarın korunması için elimizden geleni yapıyoruz."

Cagaryan, Rusya’nın Soçi kentinde yapılan 3’lü zirve ile ilgili olarak, “26 Kasım'da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri (Soçi’de) bir araya geldi ve bir dizi hayati mesele üzerinde anlaştılar; bunlardan biri iki ülke arasında sınırın çizilmesi için mekanizmalar oluşturulmasıdır. İki taraf bu mekanizmayı yıl sonuna kadar oluşturmayı da kabul etti." dedi.

Rusya’nın iki ülke arasında güven inşa etmek için bir mekanizma oluşturmaya çalıştığını söyleyen Cagaryan, “Bu doğrultuda 3 + 3 formatı (Rusya, İran, Türkiye, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan) çerçevesinde siyasi bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Rusya olarak Moskova’da 5 ülke dışişleri bakan yardımcısı düzeyinde bir toplantı yapmasını önerdik. Ne yazık ki, bazı siyasi nedenlerden dolayı Gürcistan şu anda hazır değil, ancak diyalog kapısı hâlâ açık." ifadelerini kullandı.

Levan Cagaryan, İran’ın Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınır krizi konusunda dengeli bir duruş sergilemesinin övgüye değer olduğunu belirterek, "İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan ile dostane ilişkilere sahiptir. Dolayısıyla bu iki ülke İran'a güveniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Cagaryan, İran'a uygulanan BM silah ambargosu konusunda, "Bu silah ambargosu 18 Ekim 2020'de sona erdi ve şu anda İran’a silah satışı konusunda hiçbir sorunumuz yok; Tahran’ın tüm tekliflerini özenle incelemeye hazırız." diye konuştu.

