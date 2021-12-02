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2 Ara 2021 10:01

Emir Abdullahiyan:

Batı iyi niyet gösterirse iyi bir anlaşma sağlanabilir

Batı iyi niyet gösterirse iyi bir anlaşma sağlanabilir

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran heyetinin Viyana görüşmelerinde güçlü, mantıklı ve sonuç odaklı müzakereler yürüttüğünü belirterek, "Batı iyi niyet gösterirse iyi bir anlaşma sağlanabilir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan yaptırımların kaldırılmasına yönelik Viyana’da yapılan görüşmeler hakkında sosyal medya kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Viyana görüşmeleri yaptırımların kaldırılması önceliği ve ciddiyetle devam ediyor. Uzmanların görüşmeleri de devam ediyor. Ülkemizin baş müzakerecisi ile her gün temas halindeyiz. Batı iyi niyet gösterirse iyi bir anlaşma sağlanabilir.

İran heyeti güçlü, mantıklı ve sonuç odaklı müzakereler yürütüyor.”

News Code 1898927
https://tr.mehrnews.com/news/1898927/

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