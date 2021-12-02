İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan yaptırımların kaldırılmasına yönelik Viyana’da yapılan görüşmeler hakkında sosyal medya kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Viyana görüşmeleri yaptırımların kaldırılması önceliği ve ciddiyetle devam ediyor. Uzmanların görüşmeleri de devam ediyor. Ülkemizin baş müzakerecisi ile her gün temas halindeyiz. Batı iyi niyet gösterirse iyi bir anlaşma sağlanabilir.

İran heyeti güçlü, mantıklı ve sonuç odaklı müzakereler yürütüyor.”