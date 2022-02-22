Türkiye, Rusya'nın Ukrayna kararını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın, Ukrayna sınırları içindeki Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını tanıyan kararını kınadı.

Açıklamada, “Rusya’nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada Rusya şu şekilde kınandı:

"Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları’na aykırı olduğu gibi, Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir.

Rusya’nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz.

Bu vesileyle Ukrayna’nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu ve uluslarası hukuka riayet çağrısı yapıyoruz."

Kaynak: Milli Gazete