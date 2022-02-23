Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olmayacak

Gazeteci yazar Fatih Altaylı, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanlığı adaylığı isimleri üzerinde dikkat çeken ifadeler kullandı. Altaylı, “Kemal Kılıçdaroğlu sonunda müjdeyi verdi” ifadesini kullanarak, “Rahatlayın, aday değil” yorumunda bulundu.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü “Rahatlayın, aday değil” başlıklı yazısında, “Sadece ittifak ortaklarının seçmenlerinin değil, pek çok CHP seçmeninin de kabusu haline gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesine artık nokta koyuldu.” ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı, “Kemal Bey, bir soru üzerine “Eğer diğer 5 lider beni aday olarak görmek isterlerse bundan gurur duyarım ve elbette aday olurum” dedi. Bundan çıkan net sonuç şu: Aday değilim. Çünkü çok açık ki, Temel Karamollaoğlu CHP’li bir adaya değil ama Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı.” diye yazdı.

Fatih Altaylı'nın yazısı şöyle:

“Kemal Kılıçdaroğlu sonunda müjdeyi verdi.

Sadece ittifak ortaklarının seçmenlerinin değil, pek çok CHP seçmeninin de kabusu haline gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesine artık nokta koyuldu.

Kemal Bey, bir soru üzerine “Eğer diğer 5 lider beni aday olarak görmek isterlerse bundan gurur duyarım ve elbette aday olurum” dedi.

Bundan çıkan net sonuç şu: Aday eğilim.

Çünkü çok açık ki, Temel Karamollaoğlu CHP’li bir adaya değil ama Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı.

Çünkü çok açık ki, Meral Akşener nezaketen tek kelime etmemiş olsa da tabanı ve örgütünden gelen bilgiler ışığında Kemal Bey’in adaylığının çok da doğru olmayacağını biliyor.

Çünkü çok açık ki, Ahmet Davutoğlu AK Parti’den koparmaya çalıştığı kitleyi Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeye ikna edemeyeceğini biliyor.

Ali Babacan ve Gültekin Uysal’ın ne düşündüklerini tam olarak bilememekle birlikte en azından 5 liderden üçünün istemediğinden eminim.

Peki aday kim olur?

Ne bilirim, ne karışırım.

Ancak şunu söylemem mümkün, ki aylar önce de söyledim.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Tayyip Erdoğan karşı karşıya gelirse Tayyip Erdoğan çok büyük ihtimalle ilk turda kazanır.

Ekrem İmamoğlu ile Tayyip Erdoğan karşı karşıya gelirse, çok büyük ihtimalle ikinci tura kalır.

Mansur Yavaş ile Tayyip Erdoğan karşı karşıya gelir ise çok büyük ihtimalle ilk turda Yavaş kazanır.”

