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22 Şub 2022 11:08

İran'dan Ukrayna'daki gelişmelere tepki

İran'dan Ukrayna'daki gelişmelere tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Ukrayna'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek, NATO'nun kışkırtıcı girişimlerinin durumu daha karmaşık bir hale getirdiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Ukrayna'da yaşanan son gelişmelere dair yaptığı açıklamada, bu ülkenin durumunu hassasiyetle takip ettiklerini dile getirdi.

Tüm taraflara itidal çağrısında bulunan Hatipzade, "Bölgede gerilimi tırmandıran her türlü eylemden kaçınılması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Şiddet ve sorunun çözümü için barışçıl yöntemlere başvurulması çağrısı yapan Said Hatipzade, NATO'nun kışkırtıcı girişimlerinin durumu daha karmaşık bir hale getirdiğini kaydetti.

Dün akşam Donbass’taki durumla ilgili halka seslenen Rus lideri Vladimir Putin, durumun çok kritik ve acil olduğunu belirterek, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararlarını da imzalamıştı.

News Code 1900621
https://tr.mehrnews.com/news/1900621/

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