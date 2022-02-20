Ukrayna lideri Zelenskiy Rusya ile diplomatik çözümden yana

Zelenskiy, Münih Güvenlik Konferansı’nın “Ukrayna ve Avrupa Güvenliği ve Doğu-Batı İlişkileri ve Avrupa Güvenlik Mimarisi” başlıklı oturumunda konuştu.

Ülkelerini Rusya’ya karşı her zaman savunacaklarını vurgulayan Zelenskiy, “Askeri çatışma yerine diplomatik çözüm istiyoruz.” dedi.

Ülkesine daha fazla uluslararası destek çağrısında bulunan Zelenskiy, “Ortaklarımızın desteği olsun veya olmasın ülkemizi koruyacağız.” mesajı verdi.

Daha fazla uluslararası desteği hak ediyoruz

Ülkesinin NATO üyeliği konusuna da değinen Zelenskiy, NATO üyesi olmasının istenmemesi durumunda kendilerine karşı dürüst olunmasını istedi.

Ukrayna’yı “Avrupa’nın Rusya’ya karşı kalkanı” olarak nitelendiren Zelenskiy, “Ülkemiz 8 yıl boyunca dünyanın en büyük ordularından birini geride tuttu. Bu nedenle daha fazla uluslararası desteği hak ediyoruz.” diye konuştu.

Zelenskiy, Batı’ya, “Rusya’ya yönelik olası yaptırımların caydırıcı olmasını ve en azından olası yaptırımları açıklaması” çağrısında bulundu.

Bombardıman gerçekleştikten sonra yaptırımlara ihtiyacımız yok

Ukraynalı lider, yaptırımların bir listesini kamuoyuna açıklamanın “güçlü bir adım” olacağını, bunun Moskova hükûmetinin, silahlı çatışmaya girdiğinde karşılaşacağı sonuçlar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayacağını söyledi.

Rusya’nın Ukrayna sınırına yığdığı birliklerini geri çekmesi şartıyla yaptırımlara duyulan gereksinimin ortadan kalkacağını vurgulayan Zelenskiy, “Bombardıman gerçekleştikten sonra yaptırımlara ihtiyacımız yok.” dedi.

Kaynak: Rusyahaber