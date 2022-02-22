İngiltere 5 Rus bankasını yaptırım listesine aldı

Konuya ilişkin Avam Kamarası'nda da konuşan Johnson "İngiltere 5 Rusya bankasına yönelik yaptırımlar uygulayacak. Bu hazırladığımız ilk engelimiz daha fazlası olacak. İşgal durumunda daha fazla yaptırım olacak. ABD ve Avrupa ile birlikte durumun büyümesine bağlı olarak yaptırımlarımızı büyüteceğiz"

Johnson ayrıca "Zamanında Kırım ilhak ederince yeterince sert olmadık" derken "Rusya gazına bağımlı kalmaktan uzaklaşmalıyız" dedi.

AB'den yaptırım açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri bakanlarının bugün Rusya'ya karşı yaptırımları açıklayacaklarını söyledi. Borrell "Oybirliği ile karar çıkacağından eminim" diye ekledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da AB'deki mevkidaşlarıyla gerçekleştirecekleri toplantıda hangi yaptırımların uygulanacağı konusunda görüşeceklerini belirtti. Le Drian, Putin'in ayrılıkçıları tanımasının uluslarası hukukun ve Minsk barış anlaşmasının ihlali olduğunu belirtti.

Ukrayna'dan yaptırım yorumu

Ukrayna ise yaptırım kararlarına ilişkin ilk yorumda bulunarak "Rusya'ya karşı 'sert yaptırımların' zamanı geldi" dedi.

Kaynak: Haber Türk