BM Güvenlik Konseyi Ukrayna için toplandı

BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Kyslytsya, Rusya’yı doğu bölgesinde gerginliği arttırmakla eleştirdi ve "Ukrayna topraklarında ek Rus işgal birlikleri konuşlandırmasını" kınadı.

Ukrayna büyükelçisi, BM üyesi bir ülkenin saldırı altında olduğunu belirterek, "Rusya'nın müzakereler için masaya dönmesini talep ediyoruz. Ukrayna topraklarında ek Rus işgal birlikleri konuşlandırma emrini kınıyoruz. İşgal birliklerinin derhal ve doğrulanabilir şekilde geri çekilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmasında Rusya’yı virüse benzeterek, 8 yıldır bölgede savaş ve kaosa neden olduğunu savunan Kyslytsya, "Hiçbir şeyden ve hiç kimseden korkmuyoruz. Kimseye hiçbir şey borçlu değiliz. Ve kimseye bir şey vermeyeceğiz" ifadelerini paylaştı.

Kaynka: NTV