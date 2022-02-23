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23 Şub 2022 11:59

Ukrayna'da muhalefetten Zelenskiy'e istifa çağrısı

Ukrayna'da muhalefetten Zelenskiy'e istifa çağrısı

Ukrayna'da muhalefet Moskova'nın Donbass kararı nedeniyle Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in istifasını istiyor.

Gazete Duvar'a göre, Ukrayna'da muhalefet Moskova'nın Donbass kararı nedeniyle Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in istifasını istiyor.

Ülkenin parlamentosu Rada'da 44 koltuğa sahip Yaşam İçin Muhalefet Platformu, yaptığı açıklamada Zelenkiy'in "Donbass'ı kontrol almakta başarısız olduğunu" vurgulayarak istifa etmesi için çağrıda bulundu.

Muhalefet partilerinin ittifakından yapılan açıklamada, "Şu anda Donbass etrafında gelişen durum, yetkililerin hareketsizliğinin ve iradesizliğinin korkunç bir sonucudur. Seçimlerde, Ukraynalı seçmenlerin üçte ikisi barış için, Ukrayna'nın Donbass'a ve Donbass'ın Ukrayna'ya dönmesi için oy kullandı. Ancak büyük bir kamu güveni oranına sahip olan hükümet, ulusal öneme sahip bu görevle başa çıkmakta başarısız oldu" ifadeleri yer aldı.

News Code 1900641
https://tr.mehrnews.com/news/1900641/

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