  1. Ekonomi
13 Mar 2022 16:45

Rusya: Batı, Yuan'a erişimimizi kısıtlamak için Çin'e baskı yapıyor

Rusya: Batı, Yuan'a erişimimizi kısıtlamak için Çin'e baskı yapıyor

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Moskova'nın Yuan para birimine erişiminin kısıtlanması yönünde Batı'nın Çin'e baskı yaptığını söyledi.

Sol Haber'e göre, Rossiya 1 kanalına konuşan Siluanov, "Altın ve döviz rezervlerimizin bir kısmının Çin para birimi Yuan üzerinden olduğunu biliyoruz. Batılı ülkelerin Rusya'nın Pekin'le karşılıklı ticareti sınırlaması için Çin'e baskı uyguladığını da görüyoruz. Şüphesiz ki bu baskılar, Rusya'nın yuan üzerinden olan rezervlerine erişimini kısıtlamak için yapılıyor." dedi.

News Code 1901024
https://tr.mehrnews.com/news/1901024/

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