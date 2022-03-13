Rusya: Batı, Yuan'a erişimimizi kısıtlamak için Çin'e baskı yapıyor

Sol Haber'e göre, Rossiya 1 kanalına konuşan Siluanov, "Altın ve döviz rezervlerimizin bir kısmının Çin para birimi Yuan üzerinden olduğunu biliyoruz. Batılı ülkelerin Rusya'nın Pekin'le karşılıklı ticareti sınırlaması için Çin'e baskı uyguladığını da görüyoruz. Şüphesiz ki bu baskılar, Rusya'nın yuan üzerinden olan rezervlerine erişimini kısıtlamak için yapılıyor." dedi.