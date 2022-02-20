Türkiye enerji enflasyonunda 4. sırada

Türkiye, 2022 yılına doğal gaz, elektrik, su, akaryakıt ve gıdada zamlar ile girdi. Özellikle elektrik ve doğal gaz faturalardaki fiyat artışına tepkiler sürüyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyeleri arasında son 1 senede enerji enflasyonunun en yüksek olduğu 4. ülke Türkiye çıktı. Peki Türkiye’de enerji fiyatları (elektrik, doğal gaz, benzin, motorin) son bir senede ne kadar arttı?

En çok enflasyon Norveç'te

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), 2021 Aralık ayı enerji enflasyonu verilerini yayınladı. Enflasyon verisi; elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarının 2020 Aralık ayından 2021 Aralık ayını kapsayan son 1 yıldaki fiyat değişimini gösteriyor. Türkiye’de elektrik ve doğal gaza yüzde 127’ye varan zamlar bu enflasyon verisine henüz yansımadı. OECD’nin önümüzdeki günlerde açıklayacağı yeni verilerde Türkiye’nin daha üst sıralara çıkması kuvvetle muhtemel.

Buna göre 2020-2021 Aralık ayları arasındaki 1 yıllık dönemde Türkiye’de enerji enflasyonu yüzde 48,8 oldu. OECD üyesi ülkelerin yıllık enerji enflasyon oranı ise yüzde 25,6 olarak açıklandı.

Verilerde Türkiye, Almanya, İngiltere gibi Avrupa ülkeleri ile beraber; Japonya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Meksika, Güney Kore ve Yeni Zelanda gibi farklı coğrafyalardan gelişmiş ülkeler de yer alıyor.

Norveç yüzde 73 ile enerji fiyatlarının en fazla arttığı ülke. Hemen ardından gelen Estonya yüzde 55,6 ve Hollanda ise yüzde 53,7 enflasyon oranına sahip. Ayrıca Belçika yüzde 42; İspanya yüzde 40,2; İsveç yüzde 39,3; Litvanya yüzde 36,7; komşu ülke Yunanistan ise yüzde 32,6 enflasyon oranlarına sahip.

Kaynak: Kronos