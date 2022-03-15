https://tr.mehrnews.com/news/1901064/ 15 Mar 2022 15:01 News Code 1901064 Video Video 15 Mar 2022 15:01 Emir Abdullahiyan başkanlığındaki heyet Moskova'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan başkanlığındaki heyet başkent Moskova'da temaslarda bulundu. indir 4 MB News Code 1901064 کپی شد İlgili haberler Viyana müzakerelerinde bitiş çizgisine gelindi Moskova'da İran ve Rusya arasındaki kritik görüşme başladı İran'dan Antalya'da yapılan Rusya-Ukrayna zirvesine destek Emir Abdullahiyan'dan Moskova'ya kritik ziyaret Ekler İran Rusya, Moskova Hüseyn Emirabdullahiyan Sergey Lavrov
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