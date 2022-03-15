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15 Mar 2022 15:01

Emir Abdullahiyan başkanlığındaki heyet Moskova'da

Emir Abdullahiyan başkanlığındaki heyet Moskova'da

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan başkanlığındaki heyet başkent Moskova'da temaslarda bulundu.

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News Code 1901064
https://tr.mehrnews.com/news/1901064/

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