İran'dan Antalya'da yapılan Rusya-Ukrayna zirvesine destek

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile dün telefon görüşmesi yaptı.

Emir Abdullahiyan ve Kuleba, Ukrayna'daki krizin sonlandırılmasının yollarını ele aldı.

Abdullahiyan görüşmede, "Ukrayna krizini çözmek için her türlü siyasi çabayı destekliyoruz.İkili bir yaklaşım benimsemeden Ukrayna, Afganistan, Yemen ve diğer bölgelerdeki savaşlara karşıyız." ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Kuleba'nın katılımıyla Antalya'da gerçekleşen zirveyi önemli olarak değerlendiren Emir Abdullahiyan, Ukrayna'daki sorunun diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya ve Ukrayna'dan Antalya zirvesi

Rusya-Ukrayna savaşının 15. gününde Antalya kritik bir görüşmeye ev sahipliği yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Diplomasi Forumu kapsamında Antalya'da bir araya geldi.

Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla 3'lü formatta barış görüşmesi gerçekleştirilirken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba savaşın başladığı günden beri ilk defa temas kurdu.